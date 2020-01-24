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Haber Giriş: 24.01.2020 - 09:24,Son Güncelleme:/

Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerine taşındı

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Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerine taşındı

Balıkesir’in Edremit ilçesi bin yaşındaki zeytin ağacı 30 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine nakledildi.

Altınoluk Mahallesi'nde yaklaşık bin yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı koruma altına alınarak özel ekipmanlar ve vinç yardımıyla yerinden sökülerek Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesindeki yeni yerine dikildi.

Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerine taşındı

Zeytin ağaçlarının taşınabildiğine dikkatleri çeken Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, “Kış aylarına ilk girdiğimiz günlerde zeytin ağaçları taşınmaya başlanabilir. Zeytin ağaçlarını taşırken dikkat edilmesi gereken husus öncelikli olarak budamak. Belli ölçülerde ağacın tacını çok ciddi oranda düşürüyoruz. Ondan sonra toprağı kazıyoruz. Kazdıktan sonra taşıyacağımız yerdeki çukurunu hazırlıyoruz.

Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerine taşındı

Köklere çok fazla zarar vermeden taşıyabiliyoruz. Zeytin ağacının kökleri yüzektir. Götürdüğümüz yerde çukurun içine itina ile yerleştirdikten sonra mutlaka toprak tahliline göre gübrelemesini yapıp biraz da hayvan gübresi verdiğimizde zeytin ağaçlarının verimi artıyor. Her yıl değişik sebepler ile zeytin ağaçlarını taşımak veya kesmek zorunda kalınabiliyor. Bu noktada biz kesilmesinden yana değiliz. Başka uygun alanlara taşınmasından yanayız” dedi.

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