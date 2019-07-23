Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur'
GeriGündem Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
VAN(DHA)
23.07.2019 - 23:26, Son Güncelleme:

Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, eşsiz Anadolu mirasını zaman ve mekan kısıtından çıkararak tüm dünyaya tanıtma girişiminin bir parçası olarak 1100 yıllık Akdamar Kilisesi’ne özel bir web sitesi hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde kapsamlı bilgi ve görsel materyaller sunan 'www.akdamarkilisesi.gov.tr' ziyaretçilere açıldı.

20
  • Bin yıllık Akdamar Kilisesi sanal turla gezilebilecek
  • Bin yıllık Akdamar Kilisesi sanal turla gezilebilecek
  • Bin yıllık Akdamar Kilisesi sanal turla gezilebilecek
  • Bin yıllık Akdamar Kilisesi sanal turla gezilebilecek
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kültürel ve açık hava müze konumundaki tarihi eserlerin ve müzelerin ziyaretçileri ile dijital ortamda buluşmasına yönelik çalışmalar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önem kazanıyor. Teknolojiden yararlanılarak özenle yapılan çalışmalar sayesinde oluşturulan site ile pek çok doğal ve tarihi güzellik, fiziksel olarak görme imkanı olmayan kişilerle buluşuyor.

Gelişmiş görüntüleme teknolojileri kullanılarak hazırlanan VR videolar ve 360 derecelik fotoğraflar, ziyaretçilerine tarih ile doğanın eşsiz uyumuna yakından tanık olma hissi veriyor. Kilisenin rölyef ve freskleri, çevresini kuşatan badem ağaçlarının beyaz çiçekleri ve Van Gölü’nün kendine has maviliği, tarihi mekanın ilahi atmosferini ziyaretçilerine taşıyan görsel güzelliklerden bazılarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Akdamar’ın eşsiz doğası İzzet Keribar’ın objektifinden ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

ALTUN: KÜLTÜREL MİRASA ÖNEM VERİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, projeye ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin sahip olduğu zengin kültürel mirasın korunması ve bilinirliğinin artırılması amacıyla çok yönlü araştırma ve tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Altun, bu kapsamda Hristiyan aleminin, özellikle de Ermeni halklarının önemli bir inanç merkezi olan Akdamar Kilisesi’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle tarih bilinci ve kültürel mirası koruma ahlakıyla sahip çıktıklarını ifade etti.

Bin yıllık Akdamar Kilisesi'nde 360 derece "Sanal Tur"CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, eşsiz Anadolu mirasını zaman ve mekan kısıtından çıkararak tüm dünyaya tanıtma girişiminin bir parçası olarak 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'ne özel bir web sitesi hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde kapsamlı bilgi ve görsel materyaller sunan 'www.akdamarkilisesi.gov.tr' ziyaretçilere açıldı.
daha fazla video için

AKDAMAR, İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN GÖZDESİ OLACAK"

Bu çalışmalarının ilk adımını, tanıklık ettiği dönemlerin kültürel yapısının yanı sıra sanat ve inanç anlayışı hakkında da önemli ipuçları veren Akdamar Kilisesi ile attıklarını belirten Altun, devletin bu konuya verdiği önem, gösterdiği ilgi ve gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde hem adanın ve hem de tarihi kilisenin inanç turizmi açısından Türkiye’nin en gözde ziyaret beldelerinden biri haline geldiğini dile getirdi.

"DOSTLUK KÖPRÜSÜNÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkenin diğer ortak kültür hazinelerine de sahip çıktıklarını ve bunu sürdüreceklerini anlatan Altun, “Anadolu farklı kültür ve inançların bir mozaiği. Ermeni cemaati de bu mozaiğin bir parçası. Yüzyıllardır bir arada yaşayarak kurduğumuz dostluk köprüsünü her boyutta güçlendirmeye ve dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Korkunç şüphe doğru çıktı... Komşu yakalandı
Bir uyarı daha... Meteoroloji tek tek saydı ve saat verdi
Cinayetle sonuçlanan şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor
Günlerce konuşulmuştu... Yeni gelişme yaşandı