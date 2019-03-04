Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar
GeriGündem Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.03.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bin 700 rakımlı dağdaki deliğe kar depoladılar

Konya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, Kocadağ'ın zirvesindeki "Cula Deliği"ne, yazın kullanmak üzere tonlarca kar doldurdu. Depolanan karlar, yazın çuvallarla taşınıyor. Karlar, düğün, nişan, davet gibi özel gün ve programlarda ikram edilen komposto ile hoşaflarda kullanılıyor.

6
  • 1700 rakımlı dağda tonlarca kar depoladılar
  • 1700 rakımlı dağda tonlarca kar depoladılar
  • 1700 rakımlı dağda tonlarca kar depoladılar
  • 1700 rakımlı dağda tonlarca kar depoladılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, bin 700 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki deliğe, yazın kullanmak üzere kar depoladı.

İlçede uzun yıllar öncesinden gelen kar basma geleneği, bölgedeki vatandaşlar tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Derebucak Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte, ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzakta, bin 700 metre rakımlı Kocadağ'ın zirvesinde bulunan, halkın "Cula Deliği" adını verdiği 12-13 metrelik çukura kar depolandı.

Etkinlik kapsamında, bıçkı, testere, kürek gibi malzemelerle deliğin önünde toplanan vatandaşlar, imece usulüyle çalıştı. Vatandaşlar, küp halinde kestikleri tonlarca karı deliğe doldurdu.

Depolanan karlar, yazın çuvallarla taşınıyor. Karlar, düğün, nişan, davet gibi özel gün ve programlarda ikram edilen komposto ile hoşaflarda kullanılıyor.

"Çok güzel bir etkinlik oldu"

Katılımcılarla kar kesen Kaymakam Coşkun Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Derebucak'ın doğal güzelliklerinin tüm Türkiye ve dünyaya tanıtılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

İlçedeki vatandaşların kar basma geleneğini sürdürdüğünü anlatan Doğan, "Bugün yaşlı, çocuk, kamu personeli, özel sektör çalışanı, yani toplumun hemen hemen her kesiminden insanlarla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ise geçen yıl aynı dönemde bölgede yeterli kar olmaması nedeniyle etkinliğin gerçekleştirilemediğini belirtti.

Bu yıl ise kar kalınlığının 3-4 metreye yaklaştığını dile getiren Kısa, böylece yoğun katılımla şenlik havasında bir etkinlik yaptıklarını kaydetti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (04.03.2019) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hasköy'de gizemli olay! Evlere para dolu zarf bırakıyor

Polis 24 saat drone ile kontrol ediyor! Kimlik göstermeyen mahalleye alınmıyor

'Seçimin sonucunu sandığa gitmeyen seçmen belirleyecek'

CHP'yi karıştıran yasak aşk skandalı