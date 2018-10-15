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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ferit ASLAN/DHA
15.10.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Bin 500 yıllık kilisede 60 yıl sonra ilk ayin yapıldı

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Bin 500 yıllık kilisede 60 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan ve Süryani cemaati için önemli olan yaklaşık bin 500 yıllık Mor Samuel Kilisesi'nde, yapılan restorasyon çalışmasının ardından 60 yıl sonra ilk kez ayin yapıldı.

Mor Gabriel Vakfı Başkanı Koryakus Ergün, tapusu iade edilen ibadet mekanlarından biri olan Mor Samuel Kilisesi ile birlikte son 1 yılda yaklaşık 4 kilisenin yeniden ibadete açıldığını söyledi. 

Midyat ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve eski adı ile 'Hah' olan Anıtlı köyündeki Mor Samuel Kilisesi, yapılan restorasyon çalışması ile 60 yıl aradan sonra ilk kez ibadete açıldı. Tapuları, yapılan yasal değişiklik ile Süryani cemaatine iade edilen ibadet mekanları arasında yer alan Mor Samuel Kilisesi'nde yapılan ilk ayine, hem Türkiye hem Avrupa'dan çok sayıda Süryani cemaati üyesi katıldı. Yaklaşık bin 500 yıllık bir geçmişi olan Mor Samuel Kilisesi, son bir yıl içinde Mardin bölgesinde restorasyonu tamamlanıp ibadete açılan 4'üncü kilise oldu. 

60 YILDIR KAPALIYDI

Mor Gabriel Vakfı Başkanı Koryakus Ergün, Mor Samuel Kilisesi'nin 60 yıldır kapalı olduğunu ve cemaat üyeleri ile vakfın desteği ile onarılarak ibadete açıldığını belirterek, "Bu yıl içinde Bakanlar kurulu tarafından yapılan yasal düzenleme ile tapusu iade edilen yerlerden biri de Mor Samuel Kilisesi'ydi. Tapuların iadesinden sonra bölgede yıllardır restorasyon ve onarım bekleyen ibadet mekanlarının yeniden ibadete açılma çalışmalarına hız verdik. Midyat'ın Hah köyünde bulunan 5'inci yüzyıldan kalma kilisemizi de ibadete açmış olduk" dedi.

Bin 500 yıllık kilisede 60 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Bin 500 yıllık kilisede 60 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Bin 500 yıllık kilisede 60 yıl sonra ilk ayin yapıldı


 

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