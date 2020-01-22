Bin 290. hafta Sayısal Loto sonuçları ikramiye sorgulama ekranı! 22 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çarşamba ve cumartesi günü olmak üzere haftada iki gün çekiliş, yapılan Sayısal Loto'nun 22 Ocak tarihli sonuçları ilan edildi. Şans oyunu müdavimlerinin zengin olma hayaliyle her hafta yoğun ilgi gösterdiği Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar MPİ'nin internet sitesi üzerinden açıklandı. Büyük ikramiye tutarı Sayısal Loto'da bu hafta 1 milyon TL olarak belirlendi. Şimdi gözler Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfasında. İşte, 22 Ocak hafta Sayısal Loto sonuç ekranı ve hafta Sayısal Loto sonuçları.

22 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:45'te noter huzurunda başlayan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 1290'ıncı hafta Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1289'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 842 bin 470 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 7 bin 130'ar lira, 4 bilen 6 bin 545 kişi 100'er lira ve 3 bilen 128 bin 923 kişi de 13 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto oyunu nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.