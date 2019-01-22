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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Bin 170 Nüfus Memuru alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

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Bin 170 Nüfus Memuru alımı başvurusu ne zaman yapılacak?

Bin 170 Nüfus Memuru alımı için süreç merak ediliyor. 2018 yılının son aylarında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus Müdürlüklerine memur alımı yapılacağını duyurmuştu. Rakam bilgisini bin 170 olarak açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını aktarmıştı. Peki, Bin 170 Nüfus Memuru alımı başvurusu için süreç nasıl işleyecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bünyesine bin 170 personel alımı yapılacağı açıklanan Nüfus Müdürlüğü için beklenti devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun yaptığı duyurunun ardından detayları araştırmaya başlayan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, bin 170 Nüfus Memuru alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bin 170 nüfus memurunun istihdam edileceği bilgisini veren Süleyman Soylu, sürecin 1 ay içerisinde başlayacağını ifade etti. Nüfus memuru alımı ilanının yayımlanması ardından başvuru süreci başlayacak. Söz konusu memur alımı hakkında henüz başka gelişme yok. Detaylar belli oldukça haberimizden takip edebilirsiniz.

BİR SÜREDİR BEKLENTİ VARDI

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, nüfus çalışanlarının iş yükünün arttığını belirterek, ek personel alımı beklediklerini dile getirmişti.

Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz." diye konuşmuştu.

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