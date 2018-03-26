BİMER ve CİMER başvuru sistemi birçok vatandaşa kolaylık sağlamaya devam ediyor. İstek ve şikayetlerini BİMER ve CİMER'e yazan vatandaşlar oradan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekliyorlar. Peki, BİMER ve CİMER'den cevap ne zaman gelir?

BİMER NEDİR?

“Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

BİMER web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olduğundan, yurdumuzun en ücra köşesinden bile yapılan müracaatlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına en kısa sürede iletilmektedir. Bu müracaatlara ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık'tan koordine ve takip edilmektedir.

BİMER'E KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve karşılıklılık esası gözetilmek koşuluyla Türkiye’ de ikamet eden yabancılar; telefon, internet, şahsen, mektup veya faks ile BİMER’e başvuru yapabilir.

BİMER BAŞVURULARI NE ZAMAN SONUÇLANIR?

Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.

BİMER BAŞVURU DURUMU NASIL TAKİP EDİLİR?

Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuruya sistem tarafından bir BİMER Sayısı verilir. Bu sayının hemen alt kısmında yer alan “başvuruma git” tercihi başvuranı “başvuru sorgulama” ekranına yönlendirmektedir. Bunun dışında ilk kayıt esnasında istenilen bilgilerin sisteme girilmesi durumunda da “başvuru sorgulama” sayfasına gidilebilmektedir.

CİMER BAŞVURUSU HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER üzerinden şikayet, öneri ve isteklerinizi dile getirmek için üç farklı yol bulunmaktadır. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılabilir. Bunun için aşağıda vermiş olduğumuz bağlantı sayesine resmi İnternet adresine giriş yapmanızın ardından karşınıza çıkacak olan ad, soyad ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Ardından da tüm şikayetlerinizi ilgili alandan dile getirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.

Bunun haricinde geçmiş yıllarda hayatımıza giren E-Devlet kapısı ile de Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Bunun için bir E-Devlet Şifresi sahibi olmanız ve aşağıdaki bağlantıdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından tüm şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz.