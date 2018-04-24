Bimer nedir, nasıl kullanılır?

BİMER web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olduğundan, yurdumuzun en ücra köşesinden bile yapılan müracaatlar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına en kısa sürede iletilmektedir. Bu müracaatlara ilişkin yapılan işlemler Başbakanlık'tan koordine ve takip edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve karşılıklılık esası gözetilmek koşuluyla Türkiye’ de ikamet eden yabancılar; telefon, internet, şahsen, mektup veya faks ile BİMER’ e başvuru yapabilir.

BİMER’ e yapılacak müracaatların kapsamı nedir? BİMER hangi kanun maddelerine dayanarak işlem yapmaktadır?

“Başbakanlık İletişim Merkezi" (BİMER); bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. BİMER, Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca yazılımı gerçekleştirilen bir program ile web sayfası üzerinden kullanılan bir sistem olup, vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarını açık tutarak, müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesini mümkün kılmaktadır.

İnternetten başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir?

İnternet başvurusu yaparken kimlik doğrulaması gerektiğinden, T.C. Kimlik Numarası, ad-soyad, anne kızlık soyadı ve cep telefonunun doğru yazılması gerekmektedir. Cep telefonuna gelen doğrulama kodu ile başvuru ekranına giriş yapılabilir. Bu bilgilerin yanı sıra iletişim bilgilerinin eksiksiz; başvuru metninin de kısa ve anlaşılır yazıldığından emin olunmalıdır.

BİMER’ e başvuru yaparken kimlik bilgileri gizlenebilir mi?

Kimlik bilgilerinin gizli kalması talep edildiğinde, öncelikle başvurunun türü ihbar olarak belirlenir. Bu işlem sonrası “Kimlik bilgilerim gizlensin” kutucuğu işaretlenerek kimlik bilgileri gizlenebilir. Başvurunun cevabı, kimlik bilgileri gizli dahi olsa ilgili kurumlarca başvuranın e-posta adresine iletilebilmektedir.

BİMER’ e mektupla başvuru yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Başvuru sahipleri; Başbakanlık, Bakanlıklar, Valilikler ve Kaymakamlıklardaki Halkla İlişkiler Bürolarına mektupla müracaat edebilmektedirler. Mektup başvurularında Ad-soyad, iş veya ikametgah adresi, telefon ve imza ile birlikte; talep veya şikâyetin kısa ve öz bir şekilde yazılması gerekmektedir.

BİMER başvurusunun durumu nasıl takip edilebilir?

Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuruya sistem tarafından bir BİMER Sayısı verilir. Bu sayının hemen alt kısmında yer alan “başvuruma git” tercihi başvuranı “başvuru sorgulama” ekranına yönlendirmektedir. Bunun dışında ilk kayıt esnasında istenilen bilgilerin sisteme girilmesi durumunda da “başvuru sorgulama” sayfasına gidilebilmektedir.

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