BİM saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri
Uygun fiyata sattığı ürünleri nedeniyle vatandaşların tercih ettiği marketler zinciri BİM’in çalışma saatleri merak ediliyor. BİM’in açılış saati, özellikle sınırlı sayıdaki aktüel ürünlerin satışa sunulduğu cuma günleri en çok araştırılan konulardan biri oluyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? İşte, BİM çalışma saatleri…
Türkiye’nin dört bir yanında pek çok şubesi bulunan Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM’in çalışma saatleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kampanyasını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, her hafta “BİM saat kaçta açılıyor?” sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor.
Pek çok mağaza gibi BİM’in de her şubesi hafta içi her sabah 09:00'da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00’da kapanır. Öğle saatlerinde de açık olan BİM, sadece cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM Market cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.
Ürün Çeşitleri
BİM mağazalarında; lezzetli kırmızı ve beyaz etler ile et ürünleri, en taze ve sağlıklı sütlü mamuller, zengin ve yöresel peynir çeşitleri, en kaliteli bakliyat ve unlu mamuller tüketicilerle buluşuyor. Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler, en taze sebze ve meyveler, kolayca hazırlayarak sofranıza servis edebileceğiniz dondurulmuş ürünler, gıda dışı ürünler ve temizlik malzemeleri satışa sunuluyor.
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