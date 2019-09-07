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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.09.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

BİM saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri

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BİM saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? BİM çalışma saatleri

Uygun fiyata sattığı ürünleri nedeniyle vatandaşların tercih ettiği marketler zinciri BİM’in çalışma saatleri merak ediliyor. BİM’in açılış saati, özellikle sınırlı sayıdaki aktüel ürünlerin satışa sunulduğu cuma günleri en çok araştırılan konulardan biri oluyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? İşte, BİM çalışma saatleri…

Türkiye’nin dört bir yanında pek çok şubesi bulunan Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM’in çalışma saatleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kampanyasını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, her hafta “BİM saat kaçta açılıyor?” sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor.

Pek çok mağaza gibi BİM’in de her şubesi hafta içi her sabah 09:00'da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00’da kapanır. Öğle saatlerinde de açık olan BİM, sadece cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM Market cumartesi ve pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Ürün Çeşitleri

BİM mağazalarında; lezzetli kırmızı ve beyaz etler ile et ürünleri, en taze ve sağlıklı sütlü mamuller, zengin ve yöresel peynir çeşitleri, en kaliteli bakliyat ve unlu mamuller tüketicilerle buluşuyor. Kuruyemiş ve atıştırmalık ürünler, en taze sebze ve meyveler, kolayca hazırlayarak sofranıza servis edebileceğiniz dondurulmuş ürünler, gıda dışı ürünler ve temizlik malzemeleri satışa sunuluyor.

 

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