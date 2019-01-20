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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.01.2019 - 18:26, Son Güncelleme:

BİM çalışma saatleri 2019 - BİM marketleri saat kaçta kapanıyor/açılıyor?

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BİM çalışma saatleri 2019 - BİM marketleri saat kaçta kapanıyor/açılıyor?

BİM çalışma saatleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Peki, BİM marketleri saat kaçta kapanıyor/açılıyor? İşte detaylar.

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciri. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2016 yılında 50 yeni mağaza açarak 329 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. 1997 yılında Türkiye'nin ilk özel marka ürünü olan Dost Süt, tüketicinin beğenisine sunulmuştur. 2000 yılında 599 mağazaya, 2005 yılında 1.194 mağazaya ulaşan BİM, 2016'nın Aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde 5.580 mağazası ile hizmet vermektedir. 2016 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 75 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 215 mağazaya ulaşmıştır.

BİM Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. BİM Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

Bim merkez binası BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. BİM merkez şubesine 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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