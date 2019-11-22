BİM aktüel indirimleri belli oldu - BİM’in 22 Kasım tarihli kataloğunda yer alan ürünler
BİM’in aktüel kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ilgi görüyor. Aktüel ürünler kataloğundaki ürünler her hafta cuma günü BİM marketlerinin raflarında yer alıyor. Her hafta farklı ürünler ile vatandaşlara indirim sunan BİM’in 22 Kasım tarihli kataloğunda yer alan ürünleri derledik.
BİM'in aktüel ürünler kataloğunda paylaşılan ürünler 22 Kasım itibariyle alıcılarını bekliyor. BİM'in bu haftaki aktüel ürünlerinde davlumaz, dikiş makinesi, dikkat çekiyor. Her hafta uygun fiyatlı ürünleri mağazalarında tüketicilerle buluşturan BİM, aktüel ürünler kataloğunda pek çok mutfak gereci de yer aluyor. Peki, BİM'de bu hafta başka hangi ürünler yer alıyor? İşte, 22 Kasım BİM aktüel ürünler listesi...
Dik Durabilen Süpürge Piccadily
• 1 litre toz haznesi
• Boomerang yer aparatı
• Sert zemin aparatı
• İyileştirilmiş ses seviyesi
Cam Davlumbaz
•Emiş gücü: 650 m3/h
• 60 cm cam davlumbaz
• Ses seviyesi: 56 dBa
• Siyah cam gövde
• 3 hız kademeli
• Mekanik kontrol paneli
• Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Gidiş-dönüş 60 km’ye kadar ücretsizdir.
Dikiş Makinesi
• Çift iplikli ve mekik dikiş kullanımı
• Yüksek / Düşük hız ayarı
• 16 dahili desen seçeneği
• Ayak pedalı, 3 adet iğne, adaptör ve 4 iplik makarası ve ilik aparatı dahildir
• Dahili aksesuar çekmecesi
• İleri ve geri dikiş fonksiyonu
• Otomatik iplik geri sarma
• Kolay kol dikişi
Kazak Tüyü Toplama Makinesi
• Kazak, palto, hırka, yelek ve pantolon gibi giysilerin üzerindeki tüyleri alır
• 2 adet kalem pille çalışır (Piller dahil değildir)
• Fırça ve atık kutusu içindedir
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