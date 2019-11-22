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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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22.11.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

BİM aktüel indirimleri belli oldu - BİM’in 22 Kasım tarihli kataloğunda yer alan ürünler

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BİM aktüel indirimleri belli oldu - BİM’in 22 Kasım tarihli kataloğunda yer alan ürünler

BİM’in aktüel kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ilgi görüyor. Aktüel ürünler kataloğundaki ürünler her hafta cuma günü BİM marketlerinin raflarında yer alıyor. Her hafta farklı ürünler ile vatandaşlara indirim sunan BİM’in 22 Kasım tarihli kataloğunda yer alan ürünleri derledik.

BİM'in aktüel ürünler kataloğunda paylaşılan ürünler 22 Kasım itibariyle alıcılarını bekliyor. BİM'in bu haftaki aktüel ürünlerinde davlumaz, dikiş makinesi, dikkat çekiyor. Her hafta uygun fiyatlı ürünleri mağazalarında tüketicilerle buluşturan BİM, aktüel ürünler kataloğunda pek çok mutfak gereci de yer aluyor. Peki, BİM'de bu hafta başka hangi ürünler yer alıyor? İşte, 22 Kasım BİM aktüel ürünler listesi...

Dik Durabilen Süpürge Piccadily

• 1 litre toz haznesi

• Boomerang yer aparatı

• Sert zemin aparatı

• İyileştirilmiş ses seviyesi 

Cam Davlumbaz

•Emiş gücü: 650 m3/h

• 60 cm cam davlumbaz

• Ses seviyesi: 56 dBa

• Siyah cam gövde

• 3 hız kademeli

• Mekanik kontrol paneli

• Aydınlatma lambası

• Yıkanabilir alüminyum filtre

• Gidiş-dönüş 60 km’ye kadar ücretsizdir.

Dikiş Makinesi

• Çift iplikli ve mekik dikiş kullanımı

• Yüksek / Düşük hız ayarı

• 16 dahili desen seçeneği

• Ayak pedalı, 3 adet iğne, adaptör ve 4 iplik makarası ve ilik aparatı dahildir

• Dahili aksesuar çekmecesi

• İleri ve geri dikiş fonksiyonu

• Otomatik iplik geri sarma

• Kolay kol dikişi

Kazak Tüyü Toplama Makinesi

• Kazak, palto, hırka, yelek ve pantolon gibi giysilerin üzerindeki tüyleri alır

• 2 adet kalem pille çalışır (Piller dahil değildir)

• Fırça ve atık kutusu içindedir

AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

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