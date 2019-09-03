BİM 6 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?
Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden kırtasiyeye pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 6 Eylül Cuma gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri neler?
BİM, 06 Eylül Cuma'dan itibaren mağazalarında yer alacak aktüel ürünleri fiyatlarıyla birlikte açıkladı. Bu hafta BİM'de teknolojik ürünlerin yanı sıra öğrenciler için kırtasiye malzemeleri de olacak. İşte, 6 Eylül BİM aktüel ürün kataloğuna ilişkin tüm ayrıntılar...
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM'de bu hafta; Notebook, Kulaküstü Kulaklık, Laptop Çanta, Wi-Fi Yazıcı, Kablosuz Mouse gibi ürünler olacak.
Öte yandan ev kadınları için de pek çok farklı mutfak ürünü BİM'de satışa sunulacak; Cam Ankastre Set, Mikrodalga Fırın, Turbo Fırın, Tost Makinesi, Çay Makinesi, Katlanır Yer Sofrası, Yaldızlı Dekorlu 3’lü Su Bardağı, Saç Kurutma Makinesi ve buharlı ütü, 6 Eylül'den itibaren BİM mağazalarında olacak.
Okulların açılmasına kısa bir süre kala defter, kalem, boyama seti ve daha pek çok kırtasiye ürünü de BİM'de satılacak.
BİM'de satışa sunulacak aktüel ürünlerin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
6 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN
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