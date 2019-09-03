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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

BİM 6 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?

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BİM 6 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden kırtasiyeye pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 6 Eylül Cuma gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı. Peki, BİM'de bu hafta neler var? BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri neler?

BİM, 06 Eylül Cuma'dan itibaren mağazalarında yer alacak aktüel ürünleri fiyatlarıyla birlikte açıkladı. Bu hafta BİM'de teknolojik ürünlerin yanı sıra öğrenciler için kırtasiye malzemeleri de olacak. İşte, 6 Eylül BİM aktüel ürün kataloğuna ilişkin tüm ayrıntılar...

Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan BİM'de bu hafta; Notebook, Kulaküstü Kulaklık, Laptop Çanta, Wi-Fi Yazıcı, Kablosuz Mouse gibi ürünler olacak.

Öte yandan ev kadınları için de pek çok farklı mutfak ürünü BİM'de satışa sunulacak; Cam Ankastre Set, Mikrodalga Fırın, Turbo Fırın, Tost Makinesi, Çay Makinesi, Katlanır Yer Sofrası, Yaldızlı Dekorlu 3’lü Su Bardağı, Saç Kurutma Makinesi ve buharlı ütü, 6 Eylül'den itibaren BİM mağazalarında olacak.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala defter, kalem, boyama seti ve daha pek çok kırtasiye ürünü de BİM'de satılacak.

BİM'de satışa sunulacak aktüel ürünlerin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.

6 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

BİM 6 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı BİMde bu hafta neler var

BİM 6 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı BİMde bu hafta neler var

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