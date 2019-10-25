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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.10.2019 - 18:14, Son Güncelleme:

"BİLSEM'lerle ilgili yeni atılım içerisindeyiz"

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"BİLSEM'lerle ilgili yeni atılım içerisindeyiz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İnşallah hep beraber bu tür merkezlerimizin sayısını artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de BİLSEM'lerle ilgili yeni atılım içerisindeyiz. Şu ana kadar çok güzel hizmetler yürüten bu kurumlarımız bundan sonra da bu güzel hizmetleri yürütmeye devam edecekler." dedi.

Selçuk, Sivas Bilim Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) açılışında yaptığı konuşmada, birçok güzelliğin bir arada yaşandığını söyledi.

Bundan dolayı da mutlu olduğunu dile getiren Selçuk, "Biraz önce Yetenek ve Beceri Merkezi'nin açılışını yaptık. Sayın Valimiz 'buralara ruh ve anlam vereceğiz' dedi ama bu ruh da verilmiş, anlam da giydirilmiş. Oradaki çocukların gözündeki pırıltıyı gördüğümde, heyecanını fark ettiğimde bunu rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Velilerin çocuklarının geleceğiyle ilgili taşıdıkları heyecanı değerli bulduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İnşallah hep beraber bu tür merkezlerimizin sayısını artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'de BİLSEM'lerle ilgili yeni atılımın içerisindeyiz. Şu ana kadar çok güzel hizmetler yürüten bu kurumlarımız bundan sonra da bu güzel hizmetleri yürütmeye devam edecekler. Yavaş yavaş her bir okulumuzda bu tür atölyelerin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Eminim ki birkaç sene içerisinde Türkiye bütün okullarında bu tür atölyelerin yer aldığı merkezlerini, sınıflarını çoğaltacak, bütün okullarda donatacak. Çocuklarımız daha bütünsel olarak gelişme imkanı bulacak. İnşallah bu tür kurumlar çoğaldıkça Türkiye'nin geleceğine olan inancımız kat kat artacak. Umudumuzu asla yitirmemek kaydıyla çok daha güzel bir geleceği birlikte omuzlayacağız. Çocuklarımız için kurmaya çalıştığımız bu dünyadan biz de çok mutlu olacağız."

Konuşmanın ardından Selçuk ve beraberindekiler, BİLSEM'in açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Selçuk, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki 4 Eylül Kültür Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları Programı"na katıldı.

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