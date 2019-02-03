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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriBİLSEM’de sözlü sınava katılmaya hak kazananlar belli oldu m? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
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Gündem
03.02.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

BİLSEM’de sözlü sınava katılmaya hak kazananlar belli oldu m? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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BİLSEM’de sözlü sınava katılmaya hak kazananlar belli oldu m? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM öğretmen atama sonuçları için geri sayım devam ediyor. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 09-16 Ocak 2019 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilmişti. Peki, BİLSEM’de sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ne zaman açıklanacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

BİLSEM'e öğretmen atamaları için geri sayım devam ediyor. İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçları 28 Ocak 2019’da açıklanmıştı. Şimdi ise gözler sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların açıklanmasında. Peki, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’nda göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecek.

ATAMA TAKVİMİ

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 09 -16 Ocak 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması 21-25 Ocak 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması 28 Ocak 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz 28 Ocak - 01 Şubat 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi 04- 08 Şubat 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması 11 Şubat 2019
Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi 25 Şubat 2019
Randevu tarihlerinin ilan edilmesi 01 Mart 2019
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması 11 Mart –16 Haziran 2019
Tercih yapmaya esas puanların açıklanması 18 Haziran 2019
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz 24 - 28 Haziran 2019
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi 01-05 Temmuz 2019
Atamalar için tercihlerin yapılması 15 – 19 Temmuz 2019 14 Atama sonuçlarının açıklanması 22 Temmuz 2019
Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması 23 Temmuz – 02 Ağustos 2019

DEĞERLENDİRME

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

5) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.

7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.

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