BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı ne zaman açılacak?
Velilerin BİLSEM sınav sonuçları için araştırmaları devam ediyor. Özel yetenek sahibi öğrencilerin bu yeteneklerini keşfedebilmesi ve buna uygun eğitim alabilmesi için önem arz eden BİLSEM, sonuçları ile gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mart ayının sonunda gerçekleştirdiği bir duyuru ile sonuç açıklanma sürecinin nisan ayına ertelendiğini açıklaması üzerine veliler tarih konusunda araştırmalarına başladı. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM sınav sonuçları ile grup tarama uygulama sonuçlarını öğrenebilecek olan veliler, buna göre çocukları için bireysel değerlendirme sürecine hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sonuçları için sorgulama ekranını ne zaman erişime açacak? İşte, o konuda gelen son bilgiler
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
Normal şartlarda mart ayının son günlerinde erişime açılması beklenen BİLSEM sonuçları, grup tarama işlemlerinin uzaması dolayısıyla nisan ayına ertelendi. 19 Nisan'a ertelenen BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.
25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019’dur.”
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