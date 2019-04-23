BİLSEM sonuçları nereden öğrenilir? 2019 BİLSEM sınav sonuç ekranı
BİLSEM sınav sonuçları, 19 Nisan Cuma günü öğrenciler ve velilerin erişimine açıldı. Yurdun birçok noktasında gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katılım sağladığı BİLSEM sınavının sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki, Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim görmek isteyen öğrenciler, bu sürecin ardından nelerle karşılaşacak? İşte, BİLSEM sınav sonuçları ve detaylı bilgiler
19 Nisan tarihinde açıklanan BİLSEM sınav sonuçları sonrasında birçok veli, bu sürecin ardından hangi adımlarla karşılaşacaklarını sorgulamaya başladı. 800 bine yakın öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM grup tarama uygulama sınavı için sonuçlar, TC Kimlik Numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabiliyor. İşte, BİLSEM sınavında sınıf düzeyine göre taban puanlar ve sonraki süreçte velileri ilgilendiren deteylar
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirme sınavları için randevular, 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde verilecek. Bireysel değerlendirmeler, 13 Mayıs-2 Ağustos tarih aralığında gerçekleştirilecek.
TABAN PUANLAR BELLİ OLDU
2019-2020 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.
|Sınıf Düzeyi
|Genel Zihinsel Yetenek Alanı
|Resim Yetenek Alanı
|Müzik Yetenek Alanı
|1.sınıflar
|370
|350
|350
|2.sınıflar
|440
|430
|430
|3.sınıflar
|470
|460
|460
ÖZEL YETENEKLİ BİREY KİMLERE DENİR?
Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey, özel yetenekli olarak tanımlanır.
Doğuştan getirilen farklı yetenekler ve öğrenme kapasitelerinin mümkün olan en küçük yaşta farkedilmesi, sahip olunan yetenek ve genel zihinsel öğrenme kapasitesine uygun eğitim imkanlarının sunulması toplumlar için büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde GENEL ZİHİNSEL, GÖRSEL SANATLAR ve MÜZİK alanlarında ‘Özel Yetenekli’ olarak belirlenen ve yetenek alanlarında Özel Eğitime İhtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik eğitim hizmeti BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ ile sunulmaktadır.
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;
Genel Zihinsel,
Görsel Sanatlar
veya Müzik
yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.
İTİRAZ BAŞVURULARI 5 GÜN İÇİNDE ALINACAK
Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, 22-26 Nisan tarih aralığında http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacak.
Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.
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