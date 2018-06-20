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    BİLSEM sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB sonuç sorgulama

    Hürriyet Haber
    20.06.2018 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM sınav sonuçlarında tarih araştırması yerini saat sorgulamalarına bıraktı. 2018 takvimine göre, BİLSEM sonuçları 20 Haziran’da yani bugün açıklanacak. Peki, BİLSEM sonuçlarında son durum ne, yeni bir açıklama yapıldı mı?

    Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta! Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler.  21-27 Haziran tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 28 Haziran-06 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Öğrencilerin kayıt işlemi ise 16 Temmuz-31 Ağustos arasında gerçekleşecek.

    Bugün açıklanması beklenen BİLSEM yerleştirme sınav sonuçları henüz belli olmadı. BİLSEM sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacak.

    SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME

    Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak.
    Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek.
    Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecek.

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILACAK

    1.Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21‐27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.
    2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.
    3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
    4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
    5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

     

     

    Etiketler: BİLSEM sonuçları , son dakika , haberler
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