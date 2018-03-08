BİLSEM sonuçları için saatler kaldı – MEB grup tarama sınav sonuçları

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavları 6 Ocak - 4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacını taşıyan BİLSEM sınavları tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi...



Yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm sınavların tarihini aylar öncesinden belirleyen MEB’in bu yılki takvimine göre, BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları 9 Mart 2018 tarihinden itibaren öğrenci kimlik numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.



Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri



1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.



2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.