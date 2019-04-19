BİLSEM sonuçları açıklandı, taban puanlar belli oldu!

Yetenekli öğrencilere eğitim verilen BİLSEM sınavı için sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen ve yaratıcılık, liderlik kapasitesine sahip olan öğrencilerin eğitileceği BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, BİLSEM sınav sonuçları sonrasında hangi aşamalar kaydedilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

‘YAKLAŞIK 800 BİN ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİNE DAHİL OLDU’



MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, 2002'de Türkiye'de sadece 17 BİLSEM bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM'lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM'in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor. BİLSEM'ler şu an bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde var. Örneğin, İstanbul'da 13 BİLSEM bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmamız, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde bütün ilçelerimize BİLSEM'leri açmamız lazım. İzmir'de, Adana'da, Ankara'da artırıyoruz. Önemli olan erişebilirliği mümkün kılmak.

139 BİLSEM'de 43 bin öğrencimiz var. Bu sayı gelecek yıl daha da artmış olacak. Çünkü bu sene tanılama sürecine dahil olan öğrenci sayımız dört kat arttı. Yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil oldu. Öğrenci sayımızın artmasını biz de istiyoruz ve ona göre BİLSEM'leri yaygınlaştırıyoruz. Havuzumuzu daha kaliteli ve daha farklı projelerde kullanılabilir hale getiriyoruz."

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TABAN PUANLAR BELLİ OLDU

2019-2020 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.

Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı 1.sınıflar 370 350 350 2.sınıflar 440 430 430 3.sınıflar 470 460 460

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sınavları için randevular, 24 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde verilecek. Bireysel değerlendirmeler, 13 Mayıs-2 Ağustos tarih aralığında gerçekleştirilecek.



ÖZEL YETENEKLİ BİREY KİMLERE DENİR?

Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren birey, özel yetenekli olarak tanımlanır.

Doğuştan getirilen farklı yetenekler ve öğrenme kapasitelerinin mümkün olan en küçük yaşta farkedilmesi, sahip olunan yetenek ve genel zihinsel öğrenme kapasitesine uygun eğitim imkanlarının sunulması toplumlar için büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde GENEL ZİHİNSEL, GÖRSEL SANATLAR ve MÜZİK alanlarında ‘Özel Yetenekli’ olarak belirlenen ve yetenek alanlarında Özel Eğitime İhtiyaç duyan çocuklarımıza yönelik eğitim hizmeti BİLİM ve SANAT MERKEZLERİ ile sunulmaktadır.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;

Genel Zihinsel,

Görsel Sanatlar

veya Müzik

yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.

İTİRAZ BAŞVURULARI 5 GÜN İÇİNDE ALINACAK

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, 22-26 Nisan tarih aralığında http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacak.

Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.