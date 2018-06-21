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    BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç tarihi değişti

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

    BİLSEM 2018 bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe yönelik araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2018 takvimine göre, BİLSEM sonuçları 20 Haziran'da açıklanacaktı ancak son tarihinde değişikliğe gidildi. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih değişti. BİLSEM bireysel değerlendirme süreci bu yıl 2 Nisan- 8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan BİLSEM sınavlarının bireysel sonuçları, 13 Temmuz Cuma günü öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler.  

    Bireysel Değerlendirme İtiraz

    1.Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 2127 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.
    2.Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.
    3.Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
    4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
    5.Faksla ve eposta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır

    Etiketler: bilsem 2018 , son dakika , haberler
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