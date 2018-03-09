MEB'ten BİLSEM duyurusu: sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih güncellendi

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih değişti. Telafi uygulaması yapılacağını yayımladığı duyuruyla bildiren, MEB BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı yeni tarihi bildirdi. Peki 2018 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ocak ve Mart ayında gerçekleştirilen BİLSEM sonuç tarihi telafi sınavları nedeniyle değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sayfasında yapılan açıklamada;

"2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır.Kamuoyuna duyurulur."ifadeleri kullanıldı.

MEB, 2018 iş takviminde BİLSEM sonuçlarının 9 Mart Cuma günü açıklanacağını duyurmuştu.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavları 6 Ocak - 4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacını taşıyan BİLSEM sonuçları, öğrenci kimlik numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Bilim ve Sanat Merkezlerine Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacaktır.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.