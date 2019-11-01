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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

BİLSEM sınavları ne zaman? BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

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BİLSEM sınavları ne zaman? BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin katılım sağladığı BİLSEM'de başvuru ve sınav tarihleri veliler tarafından merak konusu oldu. Yeni eğitim öğretim döneminde, BİLSEM kayıtları yaptıracak olanlar, BİLSEM başvuruları ve sınav içeriklerine yönelik bilgileri araştırıyor. Peki, BİLSEM sınavları ne zaman? BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

Grup tarama, bireysel değerlendirme aşamaları ile gerçekleşen BİLSEM sınavları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek. lkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanacak olan sınavda, başarı sağlayanlar kayıt hakkı elde edecek. Peki, 2020 BİLSEM başvuruları başladı mı? İşte, konu hakkında detaylar.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

2020 BİLSEM sınavı başvuru kayıt ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilerleyen tarihlerde sınav takvimini açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;
Genel Zihinsel,
Görsel Sanatlar
veya Müzik
yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.

BİLSEM'E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.

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