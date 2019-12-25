BİLSEM sınav yeri sorgulama açıldı mı? BİLSEM sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağlayacağı BİLSEM sınavları yaklaşırken, daha önce başvurularını yapan öğrenci velilerinin gündemine sınav giriş belgeleri geldi. Grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamada yapılacak olan BİLSEM sınavları için, sınav merkezleri e okul üzerinden erişime açılacak. Peki, BİLSEM sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.

BİLSEM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav yerleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. BİLSEM sınav giriş belgeleri MEB'in e okul giriş ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BİLSEM sınav yerleri açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantıda yer alacak.

BİLSEM SINAV YERİ SORGULAMA

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

BİLSEM'lere öğrenci tanılama ve seçme işlemleri üç aşamada yapılır. Bu süreçte, belirtilen sınıf düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre gözlem formlarının doldurularak aday gösterilmesi, aday gösterilen öğrencilerin tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alınması ve grup tarama uygulaması sonucunda barajı geçen öğrencilerin yetenek alanlarına göre (genel zihinsel yetenek, resim, müzik) bireysel değerlendirmeye alınması aşamaları yer alır.