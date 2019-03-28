BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama uygulama sonuç tarihi
BİLSEM grup tarama sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek amacıyla uygulanan BİLSEM'in grup tarama uygulama sınavı 19 Ocak - 24 Mart tarihleri arasında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler sonuçlarda. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılıyor. Takvim doğrultusunda BİLSEM'in grup tarama uygulama sınavı 19 Ocak - 24 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Peki, BİLSEM grup tarama sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 BİLSEM sınav sonuçları 29 Mart 2019 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler ve velileri sınav sonuçlarına MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.
Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulamasına İtiraz
a) Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan beş iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
b) Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.
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