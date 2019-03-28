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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama uygulama sonuç tarihi

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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Grup tarama uygulama sonuç tarihi

BİLSEM grup tarama sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri belirlemek amacıyla uygulanan BİLSEM'in grup tarama uygulama sınavı 19 Ocak - 24 Mart tarihleri arasında gerçekleşmişti, şimdi ise gözler sonuçlarda. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterilen öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılaması ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanan takvim doğrultusunda yapılıyor. Takvim doğrultusunda BİLSEM'in grup tarama uygulama sınavı 19 Ocak - 24 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Peki, BİLSEM grup tarama sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 BİLSEM sınav sonuçları 29 Mart 2019 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler ve velileri sınav sonuçlarına MEB'in https://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulamasına İtiraz

a) Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan beş iş günü içinde öğrenci velisi tarafından http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

b) Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacaktır.
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