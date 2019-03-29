BİLSEM sınav sonuçları için erteleme açıklaması! Takvim değişti!
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre bugün açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçları için önemli bir açıklama geldi. BİLSEM tanılama süreci için başvurunun öngörülen düzeyden fazla gelmesi dolayısıyla uygulama takviminin uzatıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, bu sebeple bazı takvim değişikliklerinin yaşandığını belirtti. Peki, bu detaylara göre BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM sınav sonuçları için öğrenci velilerinin bekleyişi devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı kanadından yeni bir açıklama geldi. Grup tarama uygulamalarında takvim değişikliği yaşandığını açıklayan bakanlık, başvurudaki yoğunluk nedeniyle takvimin değiştiğini ve buna bağlı olarak sonuç açıklama takviminin de değişiklik göstereceğini açıkladı. İşte, BİLSEM sınav sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN NİSAN DETAYI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesine bağlı Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından tarama süreci yürütülen BİLSEM, başvuru sürecinin uzaması dolayısıyla sonuç açıklama tarihini ileri bir güne erteledi.
BİLSEM'in sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada takvim değişikliğine gidildiği, sonuçların açıklanma tarihinin ise 19 Nisan 2019'a ertelendiği bilgisi yer aldı. Buna göre grup tarama uygulama sonuçları 19 Nisan tarihinde MEB tarafından velilerle paylaşılacak.
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