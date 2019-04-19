BİLSEM sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sınav sonuçları için beklenen güne girildi. Türkiye genelinde on binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın ardından yeni bir takvim açıklayan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, BİLSEM sonuçları için 19 Nisan Cuma gününü işaret etmişti. Peki, BİLSEM sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, merak edilen konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM sınav sonuçları için velilerin internet üzerinden sorgulamaları başladı. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği BİLSEM'de sınav sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Normal şartlar altında mart ayının son günlerinde açıklanması beklenen BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Grup tarama işlemlerinin uzaması dolayısıyla 19 Nisan'a ertelenen BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının bugün öğle saatlerinde erişime açılması bekleniyor. İşte, BİLSEM tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan duyuru hakkında detaylı bilgiler;
"BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.
25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019’dur."
İTİRAZ BAŞVURULARI 5 GÜN İÇİNDE ALINACAK
Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, 22-26 Nisan tarih aralığında http://esinav.meb.gov.tr adresinden yapılacak.
Genel Müdürlüğe ulaşan itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.
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