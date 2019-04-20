BİLSEM sınav sonuç sorgulama ekranı açıldı! İkinci aşama ne zaman?
BİLSEM sınav sonuçları, 19 Nisan Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. 2019 yılında BİLSEM merkezlerinde özel yeteneklerine göre eğitim programına dahil edilecek olan öğrenciler, bireysel değerlendirmeye tabi tutulacak. Peki, ikinci aşama olan BİLSEM bireysel değerlendirme süreci ne zaman başlayacak? İşte, taban puanlar ve detaylı bilgiler
BİLSEM sınav sonuçları sonrası gözler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye çevrildi. Taban puanların bu dönem neden değişiklik gösterdiğini de açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci aşamanın başladığı tarihi açıkladı. İşte, BİLSEM sonuçları ve bireysel değerlendirme süreci hakkında bazı bilgiler
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BİREYSEL DEĞERLENDİRME TABAN PUANLARI NEDEN DEĞİŞTİ?
MEB, Bireysel değerlendirme taban puanlarının değişmesinin nedenlerini açıkladı. İşte o nedenler:
1-BİLSEM sayılarındaki artış
2-BİLSEM kontenjanlarının değişkenlik göstermesi
3-Uygulamaya katılan öğrenci sayısının değişkenlik göstermesi
4-Puanların Türkiye ortalamasına göre belirlenmesi
İKİNCİ AŞAMA BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8 Mayıs 2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecektir.
Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecektir.
Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan adayların uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınabilecek.
TABAN PUANLAR BELLİ OLDU
2019-2020 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır.
|Sınıf Düzeyi
|Genel Zihinsel Yetenek Alanı
|Resim Yetenek Alanı
|Müzik Yetenek Alanı
|1.sınıflar
|370
|350
|350
|2.sınıflar
|440
|430
|430
|3.sınıflar
|470
|460
|460
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