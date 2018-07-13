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    BİLSEM sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB’ten bireysel değerlendirme için açıklama

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    Bilsem sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 takvimine göre, nisan ve haziran aylarında yapılan Bilsem bireysel değerlendirmelerinin sonuçları bugün erişime açılacak. Bilim ve Sanat Merkezleri’ne kayıt hakkı kazanan öğrenciler, MEB’in resmi sayfası üzerinden sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Peki, Bilsem sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Bilim ve Sanat Merkezleri ‘nin okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler için uyguladığı 2018 BİLSEM sonuçları için geri sayım sürüyor. Bireysel değerlendirme sınav sonucuna göre başarılı olan adaylar bilim ve sanat merkezlerinde eğitimlerine sürdürebilecek. 2 Nisan- 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları bugün http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

    Bilsem sonuçlarının açıklanacağı saatle ilgili henüz bir bilgi verilmedi ancak sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek.

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILACAK

    1.Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21‐27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.
    2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.
    3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
    4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
    5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

     

    Etiketler: BİLSEM sonuçları
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