BİLSEM öğretmen başvurusu için bugün son gün | MEBBİS öğretmen girişi
2019 yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Bu yılın takvimine göre, BİLSEM başvuru ve başvuruya ait onay süreci bugün sona eriyor. Peki, BİLSEM öğretmen başvurusu MEBBİS üzerinden nasıl yapılır?
9 Ocak’ta başlatılan BİLSEM öğretmen başvuru ve başvuruya ait onay süreci için verilen süre bugün doluyor. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektr. BİLSEM başvurularının tamamlanması ardından 81 ilde bin 18 öğretmenin ataması yapılacak.
BİLSEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
BİLSEM öğretmen başvuru işlemleri https:/mebbis.meb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Başvuru İşlemleri" seçeneğine tıklayarak başvuru işlemlerinize başlayabilirsiniz.
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BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.
Başvuru yapan öğretmenler puan aldıkları Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’nda yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Ek 2: Öğretmen Değerlendirme Kriterleri
Formu üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34. maddesinde belirtilen “başvuran adayların başvuru belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.
Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.
İl millî eğitim müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.
Başvuru süresi içinde belgelerin onayı ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna ulaştırılmasıyla ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumludur.
Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazılı olarak talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun olması durumunda onay birimi tarafından değerlendirilerek talep doğrultusunda gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.
Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edilebilecektir.
ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu’nda göre, başvuru sonuçları 28 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar 25 Şubat 2019 tarihinde ilan edilecek.
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
https://mebbis.meb.gov.tr/ sayfası üzerinden öğretmenler Kullanıcı adı veya TC kimlik no ve şifre girdikten sonra MEBBİS ekranına ulaşabiliyor. Ayrıca MEBBİS üzerinden e-devlet platformuna da giriş yapılabiliyor.
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