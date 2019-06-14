BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı | İşte atama sonucu sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'nin (BİLSEM) 2019 yılı öğretmen atamaları başvuruları tamamlandı. Başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişinin ardından BİLSEM öğretmen atamaları sonuçları açıklandı. Peki, BİLSEM öğretmen atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, o konu ile ilgili bilgiler.
BİLSEM'e alınacak öğretmen atamaları mülakat başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenlerin atama sonuçları belli oldu. Atamalar MEB'nin internet sitesinden adayların erişimine açıldı. Peki, BİLSEM atama sonuçları nasıl öğrenilir?İşte, BİLSEM öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2019 öğretmen atama sonuçları açıklandı. Sonuçlara "atama.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;
Genel Zihinsel,
Görsel Sanatlar
veya Müzik
yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.
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