BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleşen BİLSEM mülakatlarının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih gündemde yer almaya devam ediyor. 19 Temmuz'da açıklanması beklenen BİLSEM mülakat sonuçları ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçları nereden öğrenilecek? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Özel yetenekli öğrencilere eğitim imkanı sağlayan BİLSEM'de (Bilim ve Sanat Merkezleri) bireysel değerlendirmeleri sonuçları, sınava tabii olan öğrenci ve velilerin araştırdığı konulardan oldu. Sınavın ardından haftalar geçmesine rağmen, öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Yapılan değerlendirmenin ardından, BİLSEM mülakat sonuçları, MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulacak. İşte, BİLSEM sonuçları hakkında merak edilenler.
BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.
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