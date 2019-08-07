BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Kesin tarih belli oldu!
BİLSEM sınavlarına dahil olup bireysel değerlendirme aşamasında olan öğrenciler ve veliler BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Mülakat sınavında başarı sağlayan öğrenciler, MEBBİS sisteminde sonuçların açıklanmasının ardından yeni dönemde BİLSEM'e kayıt hakkı elde edecekler. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan o tarih.
Özel yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM mülakatlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın ardından haftalar geçmesine rağmen, sonuçların açıklanmaması üzerine, veliler ve öğrenciler konuyla ilgili araştırmaları arttırdı. MEB BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi geçtiğimizi günlerde duyurdu. Mülakat sonuçları değerlendirmenin ardından Bakanlığı internet sitesinden erişime açılacak. Peki, BİLSEM sözlü sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? BİLSEM kayıtları ne zaman? İşte, o konuya dair detaylar.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
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