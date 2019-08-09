BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Güncel tarih!
BİLSEM sonuçları, son günlerde birçok vatandaşın merakla araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme işlemini bugün tamamlayacağı BİLSEM 2. aşama sürecinin ardından sonuçlar, bakanlığın belirlediği tarihte öğrenilebilecek. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda belirlediği güncel tarihe göre açıklanacak. Adaylar, bireysel değerlendirmenin tamamlanmasının ardından BİLSEM sonuçlarını belirlenen tarihte erişime açacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
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