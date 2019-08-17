BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'den yapılacak açıklamada
9 Ağustos tarihinde mülakatları tamamlanan BİLSEM'de, sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyiş devam ediyor. Öğrenci ve velilerin BİLSEM mülakatlarına yönelik araştırmaları devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sonuçların beklenen tarihte açıklanmaması üzerine yeni tarihi duyurmuştu. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bilgiler.
BİLSEM''de bireysel değerlendirmeye katılıp başarılı olan adaylar arasından kayıt hakkı elde edenler Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçları sonrası kayıt yaptıracak olan öğrenciler, sabırsızlıkla değerlendirme sonuçlarını bekliyor. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, MEB'in BİLSEM sonuçlarıyla ilgili verdiği o tarih.
BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Başarılı olan adaylar belirlenen tarihlerde kayıtlarını yapacaklar.
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
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