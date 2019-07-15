BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'de!
Özel yetenekli öğrencilere eğitim imkanı sağlayan BİLSEM'de (Bilim ve Sanat Merkezleri) bireysel değerlendirme olan mülakat sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Daha önceki aşamaları geçerek mülakata dahil olan öğrenciler, başarı durumlarına göre kayıt yapma hakkı elde edecekler. BİLSEM mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi internet sitesi aracılığıyla duyurulacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
22 Nisan-12 Temmuz tarihlerinde BİLSEM bireysel değerlendirmeye tabi olan öğrencilerin velileri mülakat sonuçlarına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Mülakatların tamamlanmasının ardından velilerin gözü MEB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair merak edilenler.
22 Nisan tarihinde başlayan başlayan BİLSEM mülakatları 12 Temmuz tarihinde tamamlandı. Mülakatların geçtiğimiz günlerde sona ermesinin ardından, gözler sonuç ekranına çevrildi. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.
Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacak.
KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
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