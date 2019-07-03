BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'de, grup arama uygulamalarının ardından bireysel değerlendirme aşamasına dahil olan öğrencilerin ve velilerin bekleyişi devam ediyor. 22 Nisan tarihinde başlatılan BİLSEM mülakatları Temmuz ayının ortasına kadar devam edecek. Peki, Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuya dair bazı bilgiler.
Yetenekli oldukları alanda eğitim görme şansı elde edecek olan öğrenciler, BİLSEM'in son aşamasına geldi. BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan öğrenciler kayıt yapma hakkı elde edecekler. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, BİLSEM mülakatlarıyla ilgili detaylar.
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
22 Nisan tarihinde başlayan ve 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan BİLSEM mülakatlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
KAYITLAR 19 AĞUSTOS-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.
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