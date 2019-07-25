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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

BİLSEM mülakat sonuçları için son bilgiler! Ne zaman açıklanacak?

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BİLSEM mülakat sonuçları için son bilgiler! Ne zaman açıklanacak?

BİLSEM mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Kazanmaları halinde yetenekli olduğu alanda eğitim görecek olan öğrencilerin dahil olduğu bireysel mülakat sonuçları, bakanlığın değerlendirmesini tamamlamasının ardından erişime açılacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

BİLSEM mülakat sonuçları için bakanlığın değerlendirmesi devam ediyor. Mülakat sonuçları kapsamında sonuçları öğrenci velileri ile paylaşacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, birçok veli tarafından yakından takip ediliyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nereden, ne zaman ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BİLSEM BİREYSEL MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

BİLSEM mülakat sonuçları için son bilgiler Ne zaman açıklanacak

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