BİLSEM mülakat sonuçları için son bilgiler! Ne zaman açıklanacak?
BİLSEM mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Kazanmaları halinde yetenekli olduğu alanda eğitim görecek olan öğrencilerin dahil olduğu bireysel mülakat sonuçları, bakanlığın değerlendirmesini tamamlamasının ardından erişime açılacak. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
BİLSEM mülakat sonuçları için bakanlığın değerlendirmesi devam ediyor. Mülakat sonuçları kapsamında sonuçları öğrenci velileri ile paylaşacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, birçok veli tarafından yakından takip ediliyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları nereden, ne zaman ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM BİREYSEL MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlıktan gelen açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Bireysel mülakatlar 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle