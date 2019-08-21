BİLSEM kayıt tarihleri ne zaman? Kayıt işlemi nasıl yapılır?
Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim alacak öğrencilerin katıldığı bireysel değerlendirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Yapılan değerlendirmenin ardından, sınavda başarı sağlayan ve kayıt hakkı elde eden öğrenci ve velilerin gözü kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt işlemi nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında bilgiler.
MEB tarafından sınavı gerçekleşen ve okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin katıldığı BİLSEM'de heyecanlı bekleyiş sona erdi. 21 Ağustos tarihinde sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle öğrenci ve velilerin gündemine şimdi de kayıt tarihleri geldi. BİLSEM kayıtlarının nasıl yapılacağını hakkında bilgi edinmek isteyenler, konunun detaylarını internet üzerinden araştırıyor. İşte, BİLSEM kayıtları hakkında detaylar.
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptıracaklardır.
BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
Bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar; 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılacaktır.
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