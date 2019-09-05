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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 20:00, Son Güncelleme:

BİLSEM itiraz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman bitiyor?

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BİLSEM itiraz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman bitiyor?

Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağladığı BİLSEM'de bireysel değerlendirme sonuçları geçtiğimiz ay açıklandı. Değerlendirme sonuçlarının ardından başlatılan itiraz başvurularının tamamlanması ile veliler de merakla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme itiraz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuya ilişkin bilgiler.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2. aşama bireysel mülakat ve tanılama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. BİLSEM değerlendirme sonuçlarına 22- 28 Ağustos tarihlerinde itirazlarını gerçekleştiren veliler, şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Öte yandan, kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyenler de BİLSEM kayıt tarihlerine yoğunlaştı. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman? İşte, BİLSEM sürecine yönelik detaylar.

BİLSEM İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazlar, 22-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında alındı. MEB tarafından yayımlanan takvime göre itirazlara yönelik değerlendirme süreci, 29 Ağustos -13 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Dolayısıyla değerlendirme sonuçlarının 13 Eylül'den sonra açıklanması bekleniyor.

BİLSEM itiraz sonuçları ne zaman açıklanacak Kayıtlar ne zaman bitiyor

KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.

BİLSEM'E YAPAY ZEKA ATÖLYESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisine yönelik çalışmalar kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) yeni eğitim öğretim dönemini ‘yapay zeka atölyeleriyle donanma yılı’ ilan etti. Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisini yakın bir zamanda açıklamaya hazırlanan bakanlık, bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde ilk kez ‘yapay zeka’ odaklı yeni bir dönemi başlatacak. Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, 2019-2020 yılı BİLSEM'ler açısından ‘yapay zeka atölyeleri ile donanma yılı’ ilan edildi. Teknoloji ve eğitim boyutundan ilerleyecek çalışmalarla BİLSEM'lerde hem atölyelerin kurulması hem de öğrenci ve öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi sağlanacak. Öğrenciler, geliştirdikleri projelerde yapay zeka atölyelerinden yararlanacak.

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