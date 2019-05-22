BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman? İşte BİLSEM takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM'de, bireysel değerlendirme sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. BİLSEM grup değerlendirme sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının arından, gözler şimdi de bireysel değerlendirme sınavına çevrildi. MEB'in yayınladığı takvim ile BİLSEM sınav aşamaları duyurdu. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman yapılacak?
BİLSEM grup arama uygulamaları tamamlandı ve sonuçları 19 Nisan tarihinde açıklandı. Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak ve sınavdan geçen öğrenciler, bilim - sanat merkezlerinde eğitimlere tabii tutulacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman yapılacak? İşte, BİLSEM sınav takvimi ile ilgili bilgiler.
BİREYSEL DEĞERLENDİRMELER NE ZAMAN?
BİLSEM bireysel değerlendirme tarihleri alana göre farklılık gösteriyor;
Resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8 Mayıs 2019’dan itibaren okul idarelerinden alınmaya başlandı.
Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınmaya başlandı.
Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 13/5/2019-9/8/2019 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan adayların uygulama tarihleri ve yerlerinin yazılı olduğu giriş belgeleri 8/5/2019’dan itibaren okul idarelerinden alınmaya başlandı.
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;
Genel Zihinsel,
Görsel Sanatlar
veya Müzik
yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.
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