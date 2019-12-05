BİLSEM başvurularında son gün geldi... BİLSEM 2020 sınavları ne zaman?

Örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli öğrencilerin her yıl katıldığı BİLSEM sınav tarihleri belli oldu. 25 Kasım-6 Aralık tarihlerinde başvurularını yapanlar şimdi de BİLSEM takvimini sorgulamaya başladı. İşte, BİLSEM grup tarama ve bireysel değerlendirme sınav tarihleri.

BİLSEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.

Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Kasım-6 Aralık tarih aralığında alınan BİLSEM başvuru sonuçları 25 Aralık tarihinde açıklanacak.

BİLSEM'E NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır. Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek. Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.