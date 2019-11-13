BİLSEM 2020 sınavı ne zaman? BİLSEM başvurusu nasıl yapılır?
BİLSEM 2020 sınavı ve başvuru kılavuzu yayımlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da özel yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği BİLSEM sınıfları için grup tarama ve bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek. Peki, BİLSEM başvurusu nasıl yapılır ve sınavlar ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Görsel, zihinsel ve müzik alanında yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2020 sınav tarihleri belli oldu. Peki, BİLSEM 2020 sınavı ne zaman yapılacak? İşte, BİLSEM başvuru süreci ve grup-bireysel sınav tarihleri hakkında bazı bilgiler
BİLSEM 2020 SINAVI NE ZAMAN?
BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında olacak. Bu sınavın sonuçları ise 22 Nisan tarihinde açıklanacak.
Bireysel değerlendirme sınavı ise 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşecek. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Öğrencilerin öğretmenler tarafından değerlendirilip E-Okul sistemine yükleneceği tarih aralığı 25 Kasım-6 Aralık tarih aralığı olacak. Bu başvuruların sonucu ise 25 Aralık tarihinde açıklanacak.
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