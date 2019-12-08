BİLSEM 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte BİLSEM öğretmen atama başvuru tarihleri
BİLSEM öğretmen atama kılavuzunda yer alan bilgilere göre, başvuru tarihlerinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak olan BİLSEM öğretmen atamalarında, süreç ilerlerken adayların gözü şimdi de atama takvimine çevrildi. Peki,BİLSEM 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? BİLSEM öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte, o konu hakkında merak edilen ayrıntılar.
2020 Bilim ve Sanat Merkezlerlerine (BİLSEM) öğretmen atama kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Süreç devam ederken atama kılavuzu da merak konusu oldu. İşte, 2020 BİLSEM öğretmen atamaları ile ilgili bilgiler.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
BİLSEM 2020 öğretmen ataması için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-09 Aralık 2019 olarak belirlendi.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI
Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:
a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,
b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,
c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU
BİLSEM NEDİR?
BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;
Genel Zihinsel,
Görsel Sanatlar
veya Müzik
yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
16-20 Aralık
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması
25 Aralık 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması
25-31 Aralık 2019
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz
02-09 Ocak 2020
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi
10 Ocak 2020
İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması
17 Ocak 2020
Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi
28 Ocak 2020
Randevu tarihlerinin ilan edilmesi
03-Şubat-10 Nisan 2020
Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması
13 Nisan 2020
Tercih yapmaya esas puanların açıklanması
13-17 Nisan 2020
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz
20-24 Nisan 2020
Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi
27 Nisan - 08 Mayıs 2020
Atamalar için tercihlerin yapılması
15 Mayıs 2020
Atama sonuçlarının açıklanması
01-10 Temmuz 2020
Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması
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