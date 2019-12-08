BİLSEM 2020 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte BİLSEM öğretmen atama başvuru tarihleri

2020 Bilim ve Sanat Merkezlerlerine (BİLSEM) öğretmen atama kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Süreç devam ederken atama kılavuzu da merak konusu oldu. İşte, 2020 BİLSEM öğretmen atamaları ile ilgili bilgiler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

BİLSEM 2020 öğretmen ataması için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 02-09 Aralık 2019 olarak belirlendi.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak,

b) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezinde atama alanında boş kontenjan bulunması,

c) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu 5 Çizelgesi’nde (Ek-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Yönetmeliğine göre, atama takviminde belirtilen atama tarihi esas alındığında zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış veya zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM, örgün eğitim kurumlarına devam eden;

Genel Zihinsel,

Görsel Sanatlar

veya Müzik

yetenek alanlarında özel yetenekli olan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim hizmeti vermek üzere açılan, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Kurumlarıdır.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

16-20 Aralık

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarının kurulması ve değerlendirmelerin yapılması

25 Aralık 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarının açıklanması

25-31 Aralık 2019

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonuçlarına itiraz

02-09 Ocak 2020

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca itirazların incelenmesi

10 Ocak 2020

İl öğretmen değerlendirme komisyonlarınca incelenen itirazlara ait sonuçların açıklanması

17 Ocak 2020

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi

28 Ocak 2020

Randevu tarihlerinin ilan edilmesi

03-Şubat-10 Nisan 2020

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması

13 Nisan 2020

Tercih yapmaya esas puanların açıklanması

13-17 Nisan 2020

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itiraz

20-24 Nisan 2020

Tercih yapmaya esas puan sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi

27 Nisan - 08 Mayıs 2020

Atamalar için tercihlerin yapılması

15 Mayıs 2020

Atama sonuçlarının açıklanması

01-10 Temmuz 2020

Tebliğ ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması