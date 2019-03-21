BİLSEM 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bilim ve Sanat Eğtim Merkezleri (BİLSEM) sınav grup tarama sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Grup tarama uygulaması kısa bir süre önce gerçekleşmişti Sınav hazırlığını geride bırakan öğrenciler şimdi sonuç tarihine yoğunlaştı. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
‘BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ Sorusuna yanıt MEB’in takvimiyle geldi. Zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan BİLSEM’in grup tarama uygulamaları 19 Ocak-24 Mart tarihleri arasında gerçekleşmişti. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihide açıklanacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi https://meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.
BİLSEM 2019 TAKVİMİ
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak
Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.
Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak
Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri” modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.
Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak
Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi “Sınav İşlemleri”modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.
Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.
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