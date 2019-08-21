BİLSEM 2. aşama bireysel mülakat sınav sonuçları açıklandı mı?
Çocuklarının yatkın olduğu alanlarda eğitim almasını isteyen ebeveynlerin merakla beklediği BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, BİLSEM bireysel mülakat sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
BİLSEM bireysel mülakat sonuçları bakanlığın değerlendirmelerini tamamlamasının ardından erişime açılacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, velilerin merakla araştırdığı BİLSEM sınav sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve detaylı bilgiler
BİLSEM BİREYSEL MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel mülakat sonuçları, bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 21 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Başarılı olan adaylar 26 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek. Sonuçların öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.
800 BİN ÖĞRENCİNİN TARAMASI YAPILDI
Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencisi 800 bin çocuğun yetenek taraması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, zihinsel, resim ve müzik yeteneği bakımından akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıftaki öğrencileri, 3-14 Aralık 2018'de e-okul sistemi üzerinden öğretmenlerince bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterildi.
Aday gösterilen yaklaşık 800 bin öğrenci, 19 Ocak-14 Nisan 2019'da hafta sonları tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alındı.
Grup tarama uygulaması sonuçları 19 Nisan'da açıklandı ve barajın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye tabi tutuldu.
Bireysel değerlendirmede; 1. sınıflar için Wechsler Nonverbal Yetenek (WNV) testi, 2. ve 3. sınıflar için Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASİS) kullanıldı.
BİLİM VE SANAT MERKEZİ SAYISI 159'A ÇIKARTILDI
Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencileri değerlendirmek üzere illerde komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlarda akademisyenler, güzel sanatlar lisesi öğretmenleri ve bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinden oluşturulan uzmanlar görev alacak.
Bu yıl, genel zihinsel yetenek alanından 78 bin 707, görsel sanatlar yetenek alanından 40 bin 539, müzik yetenek alanından ise 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrenci değerlendirildi. Bu değerlendirmenin sonucu 21 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanacak.
Tanılama sonucunda ortaya çıkması öngörülen ihtiyaca göre planlama yapıldı ve bu ay itibarıyla ülke genelinde bilim ve sanat merkezi sayısı 159'a çıkartıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesinde yaptığı değerlendirmede, "Derdimizin adı çocuğun yeteneğini keşfetmekti. Çocuklarımızın yetenek haritalarını çıkartabilmek için Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği ASİS'i geliştirdik ve 800 bin öğrencimizle ülkemizin en kapsamlı yetenek taramasını gerçekleştirdik. Hedef tüm ülke..." ifadelerini kullandı.
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