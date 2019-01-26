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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.01.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

Billur’un cenazesi geldi, gözyaşları sel oldu!

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Billur’un cenazesi geldi, gözyaşları sel oldu!

Bodrum’da nişanlısı ile birlikte içinde bulundukları arabanın sel sularına kapılması ile feci şekilde can veren Billur Atik’in cenazesinde gözyaşları sel oldu.

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  • Billurun cenazesi evine getirildi
  • Billurun cenazesi evine getirildi
  • Billurun cenazesi evine getirildi
  • Billurun cenazesi evine getirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içinde bulundukları otomobilin sel sularına kapılmasıyla ölen nişanlı çiftten Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sözleşmeli Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Billur Atik'in cenazesi, babası Ufuk Atik, annesi ev hanımı Naime Atik ve kardeşi Doğukan Atik (18) ile birlikte yaşadığı Milas ilçesine bağlı kırsal Hasanlar Mahallesi'ne getirildi.

Evin önünde cenaze aracından indirilen tabutun üzerine Billur Atik'in nişan töreninde giydiği kıyafeti örtüldü. Billur Atik'in öğretmen arkadaşları acılı babaya sarılarak teselli etmeye çalıştı. Burada helallik alınıp, dua edildi. Ardından genç kızın tabutu, cenaze namazı kılınıp, toprağa verilmek üzere Hasanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

İki evladından birini yitiren, zeytinyağı işletmesi sahibi baba Ufuk Atik, "Nişanlısı ile birbirlerini çok seviyorlardı. Dün nişanlısı ile bir arkadaşlarının nişan törenine gitmişler. En son saat 01.00 sıralarında annesi ile telefonla konuşmuştu. Çok yağmur yağdığını ve akıntı olduğunu söylemiş. Saat 02.00'ye doğru aradığımızda ise telefonlarına ulaşamadık. Jandarma ve polisi aradık, aracın plakasını verdik. Sonra da bu acı olayı öğrendik. Alın yazıları böyleymiş. Allah kaderlerini böyle çizmiş. Biraz erken gelseler ya da biraz geç gelseler farklı olabilirdi. Başımız sağ olsun" dedi.

Mahalleye gelerek aileye taziyede bulunan Menteşe Kaymakamı ve Bodrum Kaymakam Vekili Caner Yıldız ise "Gece saat 01.30 sıralarında çok aşırı yağış vardı.  Köprüden geçtikleri sırada araç su alınca durmuşlar. Sanırım aracın içinde biraz beklemişler. Bu sırada da ani bir sel gelmiş ve araçtan çıkamamışlar. Sudan dolayı kapıyı açamamışlar. Bu nedenle camdan dışarı çıkmışlar. Öğretmenimiz orada korkuluklara takılıp kalmış, hayatını kaybetmiş. Nişanlısının da yaklaşık 200 metre ileride cansız bedenini bulduk" diye konuştu.

DAMADIN AĞABEYİ DE KAZADA ÖLMÜŞ

Öte yandan yaşamını yitiren Çağlar Bencik'in ağabeyinin de iki yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. İki çocukları bulunun Bencik ailesi, evlatlarının ikisini de yitirmenin acısını yaşadı.

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