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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr/Özel
01.03.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Bilkent Şehir Hastanesi personel alımı başvuruları bu adresten yapılacak

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Bilkent Şehir Hastanesi personel alımı başvuruları bu adresten yapılacak

Bilkent Şehir Hastanesi personel alımı başvurusu için geri sayım devam ediyor. 6 bini sağlık personeli olmak üzere toplam 11 bin personel alımı yapmaya hazırlanan Bilkent Şehir Hastanesi, personellerinin bir kısmını ise kapanan diğer hastanelerden transfer edecek. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu Bilkent Şehir Hastanesi için personel alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel alımı yapmaya hazırlanıyor. 6 bin Sağlık görevlisinin haricinde, hastane düzenini sağlayacak 5 bine yakın personel alımı daha yapacak olan Bilkent Şehir Hastanesi, bu alımların bir kısmını ise halihazırda çalışmakta oldukları hastaneler kapanan kişiler arasından alacak. Peki, Bilkent Şehir Hastanesi başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte, o detaylar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 bin 704 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü sağlık kompleksi olan hastanede günlük 40 bin hastanın tedavi göreceğini, 6 bini tıbbi personel olmak üzere toplamda 11 bin çalışanın hizmet vereceği hastanede 131 ameliyathane, 706 yataklı yoğun bakım ünitesi, 38 yataklı diyaliz merkezi yer alacağını belirtmişti.

6 bin personel alımı için ise detaylar, ilerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek.

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlık personeli dışında alınacak olan 5 bin personel için başvurular, İŞKUR kaydı bulunan adaylar arasından yapılacak. Bina destek ve genel destek hizmetleri için başvurular, Çankaya Üniversiteler Mahallesinde bulunan Tepe Servis ve Yönetim merkezinden bizzat ya da info@tepeservis.com.tr mail adresinden yazılı olarak yapılabilecek.

Başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyen personel adayları, 0312 248 80 00 numaralı hat üzerinden iletişim kurabilecek.

Başvurular, hasta karşılama ve temizlik personeli başta olmak üzere birçok alanda yapılabilecek.

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