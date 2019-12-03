Biliyorsan yakala

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI

“Asgari ücret için bu yıl üç işçi sınıfı konfederasyonunun birbirleriyle görüştükten sonra masaya oturmalarını önemsiyoruz. Devlet kendi aldığı maktu vergilere, resimlere, harçlara ve para cezalarına yüzde 22.58 oranında zam yaptı. Pazarlığı gelecek yıl için yüzde 5 olarak hedeflenen büyüme üzerinden çalışana ne kadar pay verileceği konusunda yapmak lazım. Bu nedenle bu yıl asgari ücrete önce yüzde 22.58’lik kısmı koyacaksınız ondan sonra yüzde 5 ilave yapacaksınız.

Bugün TÜİK, 2019’un üçüncü üç ayına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana üst üste 3 çeyrektir süren küçülmenin ardından, ilk defa gelen bu bindeli artışın ne kadar sürdürülür olduğu önemli.

DERHAL YAKALANMALI

İçişleri Bakanı, FETÖ terör örgütünün TSK imamı olduğu öne sürülen kişinin nerede saklandığını bildiklerini itiraf ediyor. Biliyorsan neden apar topar almıyorsun? Yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında önce yakalanan sonra her nasılsa serbest bırakılan birini bir türlü yakalayamıyorsun. Lüzumlu lüzumsuz her konuya dahil olan, ilgili ilgisiz her konuda muhalefete hakaretler yağdıran atanmış bakan, görevinin ortaya bir takım laf atmak ya da pazarda isyan eden vatandaşla uğraşmak olmadığını görmelidir. Adil Öksüz’ün yeri biliniyorsa gereği derhal yapılmalıdır. Kontrollü darbenin şifrelerine sahip olduğu CHP’nin darbe araştırma komisyonunda muhalefet şerhinde de açık açık belirtilen bu kişi derhal yakalanmalıdır. Bu, darbenin siyasi ayağını da diğer ayaklarını da ortaya çıkarmakta önemli bir adım olacaktır.

(Adalet Bakanı Gül’ün kadın cinayeti açıklaması) Son öldürülen kadına, ‘Sana zulmeden, şiddet uygulayan erkek ile barış’ denmiş, uzlaş denmiş. Bunun kanunen denmesi mümkün değil. Yasalar mevcut ama bu yasaları uygulayacak zihniyet maalesef yönetimde yok.

BELEDİYELERE KREDİ

(Millet İttifakı belediyelerine kamu bankalarının kredi vermediği iddiaları) Kamu bankalarına muhalefet belediyelerine destek olmayın yönünde bir talimat verildiğini biliyoruz. Bu arada bizim büyükşehir belediyelerimiz de muhalefet belediyeleri olarak milletimizin taleplerine nasıl cevap veririz diye gerekli önlemleri alıyor. Bir dönem mahalli idare seçimlerine gidilirken ANAP seçimleri biz kazanmazsak böyle olur diye belediye başkanlarını elini kolunu bağlı göstermiş ve ağır hezimete uğramıştı. AK Parti Genel Başkanı, İstanbul belediyesi zor duruma düşsün diye yağmur yağmasın duasına çıkmış vaziyette.

YENİ PARTİLERİ ÖNEMSİYORUZ

(Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu’nun aynı karede görüntülenmesi) Bu ülkede demokrasi isteyenler, demokratik parlamenter rejimi talep edenler aynı yerde toplanmaya başladı. Hep söylüyorum. CHP olarak İYİ Parti olarak, Saadet Partisi olarak baştan beri aynı yerde, demokrasiyi geliştirme yönünde adım atmaya devam ediyoruz. Yeni partilerin de katılıyor olması önemli gelişme diye düşünüyorum.”