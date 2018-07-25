Bilişim Sistemleri Yönetimi nedir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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25.07.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Bilişim Sistemleri Yönetimi nedir?

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Bilişim Sistemleri Yönetimi nedir?

Hayatımızın her alanına girmiş olan bilişim sistemleri gelecekteki kariyer hedefiniz için iyi bir tercih olabilir. Hayatımızı kökten değiştiren bu temel sistemler gerek özel sektör, gerek kamu alanında yönetim bilişim sistemleri mezunlarına olan talebi arttırmıştır.Yönetim Bilişim Sistemleri işletme, bilişim ve bilgisayar temel kavramlarını bünyesinde barındıran disiplinler arası bir konudur.

Birden fazla tanımı olan bu bölümü en yalın haliyle “Örgüt içi ve dışı çevreden aldığı ham verileri toplayan, filtreden geçiren ve bunları anlamlı bilgiler haline getirdikten sonra yöneticilere sunan bir sistem.” olarak tanımlayabiliriz.Bu bölüm öğrencilerine bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri mahremiyeti, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil programlama, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasının nasıl şekillendirdiği konularında uzmanlık kazandırılır.

İş bulma Olanaklarının Yüksek Olma Gerekçeleri;

• Bu alanda yetişmiş personel açığının yüksek olması,

• E-devlet uygulaması çalışmaları,

• Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerin Web ortamına sahip olmaları gerekliliği,

• E- ticaretteki artış,

• Türkiye’de bilgi teknolojileri altyapısındaki pazarın büyük olması,

• Yazılım ve bilişim sistemleri için KOBİ’lere verilen devlet destekleri,• Yönetim sisteminin bilişim ve yazılım destekli hale gelmiş olması.Çalışma Alanları ve Unvanları

• Kamu veya özel sektördeki tüm organizasyonların bilgi işlem merkezleri,

• Veri toplama, saklama ve işleme merkezlerine sahip bütün profesyonel çalışan kurumlar,

• Karar destek ve uzman destek sistemlerini kullanan kurumların üst düzey konumları,

• Proje geliştirme bölümleri

• Yazılım şirketleri

• Bankalar gibi iş alanlarında,

• Ulusal ve uluslararası danışmalık şirketleri• İnsan kaynakları uzmanı veya yöneticisi

• İş analisti• Akademisyen

• SEO uzmanı• Network uzmanı

• IT uzmanı

• Veri tabanı analisti 

• Ağ sistemleri yöneticiliği

• İş zekâsı uzmanı

• Programcı

• Proje yöneticisi gibi unvanlarla çalışabilirler.

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