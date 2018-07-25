Bilişim Sistemleri Yönetimi nedir?
Hayatımızın her alanına girmiş olan bilişim sistemleri gelecekteki kariyer hedefiniz için iyi bir tercih olabilir. Hayatımızı kökten değiştiren bu temel sistemler gerek özel sektör, gerek kamu alanında yönetim bilişim sistemleri mezunlarına olan talebi arttırmıştır.Yönetim Bilişim Sistemleri işletme, bilişim ve bilgisayar temel kavramlarını bünyesinde barındıran disiplinler arası bir konudur.
Birden fazla tanımı olan bu bölümü en yalın haliyle “Örgüt içi ve dışı çevreden aldığı ham verileri toplayan, filtreden geçiren ve bunları anlamlı bilgiler haline getirdikten sonra yöneticilere sunan bir sistem.” olarak tanımlayabiliriz.Bu bölüm öğrencilerine bilgisayar ve bilgi sistemlerin güvenliği, karar destek süreçleri, veri mahremiyeti, veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut bilişim, mobil programlama, sosyal medya gibi güncel konular ve bunların iş dünyasının nasıl şekillendirdiği konularında uzmanlık kazandırılır.
İş bulma Olanaklarının Yüksek Olma Gerekçeleri;
• Bu alanda yetişmiş personel açığının yüksek olması,
• E-devlet uygulaması çalışmaları,
• Ticaret Kanunu ile tüm işletmelerin Web ortamına sahip olmaları gerekliliği,
• E- ticaretteki artış,
• Türkiye’de bilgi teknolojileri altyapısındaki pazarın büyük olması,
• Yazılım ve bilişim sistemleri için KOBİ’lere verilen devlet destekleri,• Yönetim sisteminin bilişim ve yazılım destekli hale gelmiş olması.Çalışma Alanları ve Unvanları
• Kamu veya özel sektördeki tüm organizasyonların bilgi işlem merkezleri,
• Veri toplama, saklama ve işleme merkezlerine sahip bütün profesyonel çalışan kurumlar,
• Karar destek ve uzman destek sistemlerini kullanan kurumların üst düzey konumları,
• Proje geliştirme bölümleri
• Yazılım şirketleri
• Bankalar gibi iş alanlarında,
• Ulusal ve uluslararası danışmalık şirketleri• İnsan kaynakları uzmanı veya yöneticisi
• İş analisti• Akademisyen
• SEO uzmanı• Network uzmanı
• IT uzmanı
• Veri tabanı analisti
• Ağ sistemleri yöneticiliği
• İş zekâsı uzmanı
• Programcı
• Proje yöneticisi gibi unvanlarla çalışabilirler.
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