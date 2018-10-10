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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.10.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Bilirkişilik başvuruları ne zaman? UYAP vatandaş portalına nasıl giriş yapılır?

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Bilirkişilik başvuruları ne zaman? UYAP vatandaş portalına nasıl giriş yapılır?

Bilirkişilik başvuru süreci yaklaşıyor. E Devlet’in bir hizmeti olan Uyap vatandaş portalı üzerinden gerçekleşecek olan bilirkişilik başvurularının tarihi her yıl farklılık gösteriyor. e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacak. Peki, bilirkişilik başvuruları ne zaman? UYAP vatandaş portalına nasıl giriş yapılır?

Hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda devreye giren bilirkişilik için başvurular alınacak. Bilirkişilik için başvurular bu yıl 5 Kasım’da başlayıp 30 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuranlar, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacak.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

T.C vatandaşı olmak,

Başvuru için 25 yaşını geçmek ilk kriterler arasında. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz,

Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz, tarımla, hayvancılıkla uğraştıysanız veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz. Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime (kıdeme) sahip olmak,

Herhangi bir suç kaydı olmamak,

Meslekten atılmamış olmak,

Kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak.

UYAP VATANDAŞ PORTALINA GİRİŞ

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıyla UYAP, yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir. UYAP vatandaş portalına giriş i.in PTT üzerinden şifre alma işlemlerini gerçekleştirmesi ve devlet kapısına giriş yapması gerekmektedir. Böylece UYAP vatandaş girişinde E Devlet seçeneğini tıkladığınızda, E Devlet kapısına üyelik bilgilerinizi kullanarak giriş yapabilir ve hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanmaya başlayabilirsiniz

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