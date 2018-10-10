Bilirkişilik başvuruları ne zaman? UYAP vatandaş portalına nasıl giriş yapılır?
Bilirkişilik başvuru süreci yaklaşıyor. E Devlet’in bir hizmeti olan Uyap vatandaş portalı üzerinden gerçekleşecek olan bilirkişilik başvurularının tarihi her yıl farklılık gösteriyor. e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları UYAP Bilirkişi Portal Girişi'nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacak. Peki, bilirkişilik başvuruları ne zaman? UYAP vatandaş portalına nasıl giriş yapılır?
Hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda devreye giren bilirkişilik için başvurular alınacak. Bilirkişilik için başvurular bu yıl 5 Kasım’da başlayıp 30 Kasım’a kadar devam edecek. Başvuranlar, e-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler bölümünden ‘elektronik imza’ veya ‘mobil imza’ ile giriş yapacakları “UYAP Bilirkişi Portal Girişi”nden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen 24 saat eğitim alacak.
BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU ŞARTLARI
T.C vatandaşı olmak,
Başvuru için 25 yaşını geçmek ilk kriterler arasında. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz,
Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz, tarımla, hayvancılıkla uğraştıysanız veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz. Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime (kıdeme) sahip olmak,
Herhangi bir suç kaydı olmamak,
Meslekten atılmamış olmak,
Kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak.
UYAP VATANDAŞ PORTALINA GİRİŞ
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısa adıyla UYAP, yönetim bilişim sistemlerinden biri olan yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran ve kurumu kâğıtsız ortama taşıyan bir bilgi sistemidir. UYAP vatandaş portalına giriş i.in PTT üzerinden şifre alma işlemlerini gerçekleştirmesi ve devlet kapısına giriş yapması gerekmektedir. Böylece UYAP vatandaş girişinde E Devlet seçeneğini tıkladığınızda, E Devlet kapısına üyelik bilgilerinizi kullanarak giriş yapabilir ve hizmetlerden sorunsuz bir şekilde yararlanmaya başlayabilirsiniz
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